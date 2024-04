Inhibición de bienes a Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández se encuentra bajo una inhibición general de bienes, establecida por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa por los seguros del Banco Nación. Esta medida, aunque no afecta su jubilación como ex mandatario, restringe su capacidad para administrar su patrimonio de manera libre.

La decisión judicial impone un congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos relacionados con Fernández, así como la revelación de información sobre sus activos financieros y posesiones. El levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre sus cuentas y productos financieros también forma parte de la disposición del juez.

Además, se solicita al Banco Central información detallada sobre las actividades financieras de Fernández desde 2009, incluyendo operaciones pasivas y activas, así como la existencia de cajas de seguridad y fondos de inversión.

El juez también requiere a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas anuales integrales del ex presidente y otros investigados, evidenciando la amplitud de la investigación y la profundidad de las medidas tomadas.

Esta inhibición de bienes impone un virtual letargo civil en la vida económica de Alberto Fernández, restringiendo su capacidad de movimientos financieros y exigiendo una completa revelación de su situación patrimonial ante las autoridades judiciales.