El secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ha lanzado una advertencia contundente sobre la potencial paralización de actividades en el país. En declaraciones realizadas hoy, Moyano señaló que el próximo lunes podría ser testigo de un paro general en el sector, en caso de que el Gobierno no homologue el acuerdo de paritarias alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias.

"Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado", expresó Moyano, dejando en claro la determinación del sindicato ante lo que consideran una demora injustificada en la oficialización del acuerdo.

Esta advertencia pone de manifiesto la tensión existente entre el sector gremial y el Gobierno, así como la importancia de resolver las negociaciones salariales de manera efectiva y oportuna para evitar posibles conflictos laborales que afecten la actividad económica del país.