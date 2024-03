Detuvieron a quien amenazó a Nelson Castro por transmitir el drama narco

La amenaza tuvo patas cortas. Personal policial detuvo en un allanamiento a un hombre sospechoso de amenazar de muerte al periodista Nelson Castro y a su equipo del canal de noticias porteño TN, quien viajó a Rosario para cubrir la crisis de violencia de la última semana.

Castro recibió un mensaje donde aseguraba que “va a terminar como Cabezas” en referencia al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en enero de 1997 en Pinamar por haberle sacado una foto al empresario Alfredo Yabrán.

En un allanamiento ordenado por el fiscal Federico Rébola, en Crespo al 3100 se detuvo a un hombre de 47 años, sospechoso de haber enviado las amenazas. En el mismo operativo secuestraron dos teléfonos, que serán peritados para conocer si alguno de ellos se usó para mandar los mensajes.

Todo comenzó cuando Castro transmitió en vivo y directo su viaje por la autorpista a Rosario y anuniciaba que iba a cubrir el drama narco. Desde entonces fueron varios mensajes de WhatsApp que recibió el equipo de TN, siempre apuntando contra Castro y su labor.

"El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá", decía otra de las amenazas, y también: “Que no se acerque a Francia y Seguí, y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”.