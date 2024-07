Horóscopo de hoy, viernes 19 de julio: las predicciones para la salud, el amor y el dinero

Aries



Horóscopo de hoy: Recibirás la llamada de un amigo de la infancia. Tu pasado más lejano volverá a ti lleno de alegrías y buenos recuerdos.

Salud: En los momentos que te sientas bajo de ánimo, vístete con colores alegres y notarás cómo sube tu ánimo y autoestima.

Amor: Quedarán incógnitas sin resolver sobre tu pareja. No servirá de nada seguir con la relación de esa manera. Piénsalo bien.

Dinero: No ofrezcas ayuda económica a nadie porque al final te quedarás sin el préstamo realizado y probablemente sin amigos.



Tauro

Horóscopo de hoy: Un conocido tuyo sufrirá un revés en su salud, por lo que te pedirá ayuda. Préstale la que puedas, pero sin implicarte en exceso.

Salud: Las dudas laborales y económicas afectarán a tu salud, te conviene buscar algún entretenimiento para tu tiempo libre, que haga que te relajes.

Amor: Las largas ausencias causan olvido. Dedica tiempo a quienes más quieres, no esperes a perder personas que para ti son especiales.

Dinero: Es mejor que seas desconfiado en los negocios, así no te llevarás sorpresas ni desilusiones. Utiliza tu intuición.



Géminis



Horóscopo de hoy: No es tiempo de hacer planes sino de responder a las demandas crecientes del momento. Mucha acción, momentos de aventuras con amigos.

Salud: Si estás solo, no te aísles. Sal de la rutina y aviva esos deseos que están algo dormidos. Organiza una buena charla con amigos.

Amor: Has aumentado el poder de comunicación y hay más armonía y encanto, ambas cosas favorables para vivir momentos placenteros.

Dinero: Algunas deudas que contrajiste en el pasado ahora te pesan y es el momento adecuado para saldarlas. Utiliza tus ahorros.

Cáncer

Horóscopo de hoy: Es probable que experimentes durante todo el día una fuerte sensación de nerviosismo. No descargues esto en tu familia.

Salud: Es el momento para dejar que los demás sepan cuáles son tus límites y que te opones a tolerar determinadas conductas. Exprésate sin temores.

Amor: Hoy resultas particularmente encantador y seductor. Tu carisma atrae a los demás como moscas a la luz. Tienes para elegir.

Dinero: Si pusiste demasiado énfasis en tu ambición personal sin considerar a los demás puedes sufrir falta de reconocimiento.

Leo



Horóscopo de hoy: Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a la comida. No te excedas en el ejercicio físico, hazlo pero con medida.

Salud: No fuerces los límites, las reglas han sido puestas para que las obedezcas. Algunos pueden confundir tu impetuosidad con inmadurez.

Amor: Recibirás un regalo de la vida. No te costará arriesgarte en el juego del amor ni de expresar lo que sientes.

Dinero: Hay que tomar decisiones importantes para tu futuro profesional. Pero no precipitadamente, tómate tu tiempo para reflexionar.

Virgo

Horóscopo de hoy: Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.

Salud: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.

Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados.

Dinero: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches.

Libra



Horóscopo de hoy: Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico.

Salud: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solamente sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.

Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad.

Dinero: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor.

Escorpio

Horóscopo de hoy: Imprevistas intuiciones te ayudarán en situaciones difíciles. Compartir alegrías y sinsabores es la premisa del día de hoy.

Salud: Atesora lo que tienes mientras lo tienes y también lo que está cambiando. Nada es para siempre, así que vive cada día como si fuera el último.

Amor: La relación que tienes te está llevando por el buen camino. No temas en escucharla para lograr mayor solidez en la pareja.

Dinero: Aunque algunos planes de dinero se aplazan, es solamente un revés temporal. El plan global va bien y los resultados te sorprenderán.

Sagitario



Horóscopo de hoy: Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados.

Salud: Es aconsejable que busques en los rincones más ocultos de tu personalidad para encontrar los códigos del éxito. Tú sabes cómo hacer las cosas.

Amor: Un sueño cobra cuerpo. No dudes si crees haber hallado a la pareja ideal. Más impulsivo que en otros tiempos, seducirás.

Dinero: Es momento para sobresalir y tener más autoridad sobre los demás. Plantea de manera clara tus ideas a tus subordinados.

Capricornio



Horóscopo de hoy: Te sientes más seguro cuando entiendes a fondo las cosas, aunque pasas mucho tiempo tratando de comprender cómo funcionan. Sé más práctico.

Salud: Un fin de semana de campo, al aire libre, respirando naturaleza, será lo que necesitas para volver a estar en óptimas condiciones.

Amor: Para seducir no uses la estrategia de siempre porque puede alejarte en vez de acercarte de quien te gusta. Bien con el resto.

Dinero: Aumento de tu ambición, búsqueda de liderazgo y mayor independencia laboral. Se avecinan vientos de esperanza.



Acuario



Horóscopo de hoy: Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño.

Salud: Mejorando tus vínculos evitarás sentirte expuesto a la falta de comprensión. Si te sientes atraído y halagado, compártelo con tus más íntimos.

Amor: Alguien a quien quieres te podría hacer una declaración de amor sorpresiva, y tu reacción será extremadamente importante.

Dinero: Las cosas no han salido como quieres. Debes tener cuidado a quién confías tus finanzas, ya que no lo está haciendo a tu favor.

Piscis



Horóscopo de hoy: No te gustarán las improvisaciones y necesitarás prepararte para los acontecimientos, aunque se trate de cosas triviales.

Salud: Ten marcado en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.

Amor: Si de repente pareces ser demasiado popular con alguien que de costumbre te ignora, ten cuidado porque puede tratar de usarte.

Dinero: Si estás buscando trabajo, hazlo en el área que mejor te desempeñas, allí es donde más rédito obtendrás.