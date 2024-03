La peor noticia para Papu Gómez: rechazaron su apelación por doping y estará dos años sin jugar

El Titán brindó su primera entrevista desde las elecciones que consagraron a su ex-compañero como presidente Xeneize y remarcó que no podrían convivir juntos dentro de la institución. "Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca", aseguró.

El Diablito le puso "me gusta" a un comentario en redes sociales, después de asegurar que no va a renovar su contrato con el Millonario.

Las jugadoras del Club Studebaker se preparan para una nueva temporada del hockey femenino, enfocadas en el campeonato de la UDC. Conoce los detalles de los horarios de las categorias sub 14, sub 16, sub 19 y primera.