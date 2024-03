Sigue el escándalo: Dóvalo llevaría a la Justicia a Tevez y a Marcone

El escándalo del empate entre Barracas Central e Independiente podría continuar en la Justicia: la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) planea iniciar acciones legales contra Carlos Tevez e Iván Marcone por sus fuertes declaraciones contra Pablo Dóvalo, de polémico arbitraje durante el encuentro en el Tomás Adolfo Ducó.

Según le informaron,el abogado del gremio se comunicó con el árbitro del partido: le informó que iba a reunir todo el material de lo que dijeron el técnico y los futbolistas del Rojo (en especial del capitán, quien reclamó la roja para Alexis Domínguez por un durísimo planchazo) y que podría demandarlos.

La vieja advertencia de la Asociación de Árbitros ante el "agravio y hostigamiento"

En septiembre de 2022, la Asociación -que encabeza Federico Beligoy como Secretario General- había denunciado que el colegio arbitral era víctima de un "constante agravio y hostigamiento" y que llevarían adelante "acciones judiciales pertinentes para salvaguadar" su "buen nombre y honor".

Fuerte presencia dirigencial en la práctica de Independiente

Varios dirigentes de Independiente se reunieron en el predio de Villa Domínico luego del escándalo. Entre ellos, Néstor Grindetti (presidente) y Daniel Seoane (secretario general) planean hablar con Tevez y con los referentes del plantel. La postura de la dirigencia es analizar cómo dar un mensaje de unidad para calmar las aguas y cerrar este capítulo. Incluso, podría haber una conferencia de prensa.

Las bombas de Tevez y Marcone contra Dóvalo

En conferencia de prensa, el Apache explotó contra Pablo Dóvalo por sus fallos arbitrales en el empate contra Barracas Central. Sobre todo, por el planchazo de Alexis Domínguez a Iván Marcone: el delantero de Barracas sólo fue amonestado y se salvó de la roja.

"Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", lanzó el Apache ante los periodistas. Y agregó: "Todavía estamos caliente. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia".

"Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas... Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Caliente...", dijo. Y sentenció: "Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos...”.

Por su parte, Marcone -quien terminó con un corte en su tobillo por el planchazo- también dejó en claro su bronca con Dóvalo: "El árbitro no sabe qué decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación. Él elige no tener las manos limpias. Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar".

"Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Yo escucho a la gente que dice 'no, pará el juego'. Yo no puedo pararme adelante de la pelota y decir que no se juegue hasta que la vaya a revisar. Si no la quiere revisar, no la va a ir a ver. Es más fácil que nos saque amarilla o nos expulse a nosotros que parar el partido. Acá no se para el partido para ir a ver, sino que te dicen que saques rápido", agregó el mediocampista.

La respuesta de Dóvalo a Tevez tras el escándalo



Finalizado el encuentro en los que el conjunto de Avellaneda reclamó una expulsión y dos penales a su favor, el árbitro principal quedó en el ojo de la tormenta por sus decisiones en dichas circunstancias. Sobre la primera gran discusión, la cual fue la amonestación a Alexis Domínguez después de una dura plancha sobre Iván Marcone, el referí afirmó: “Le saque la tarjeta que consideraba, el VAR me confirmó la decisión”.

En el trascurso de los minutos desde la visita reclamaron dos manos dentro del área, pero ni Dóvalo ni Luis Lobo Medina desde Ezeiza decidieron revisar las situaciones. Ante el enojo del Rojo, el bonaerense de 47 años afirmó no tener idea las razones de la molestia y le contestó a Tevez por sus duras críticas en conferencia de prensa: “No escuche sus declaraciones. Pero puede decir lo que quiera, hablar es gratis”.