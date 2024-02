La condena de Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona, en diciembre de 2022, le trajo serias consecuencias a nivel personal y deportivo.

Después de que Bahía, el club que lo vio nacer, retirara su imagen del museo ubicado en la Arena Fonte Nova, en Salvador, Barcelona lo eliminó del apartado honorífico de su web dedicado a "jugadores históricos".

El exlateral derecho aparecía en una larga lista que encabeza el fundador de la entidad, Joan Gamper, y que tiene como últimas leyendas a Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Lionel Messi, Andrés Iniesta y Luis Suárez, entre otros.

Si bien no se pronunció oficialmente, la versión que circula en España tiene que ver estrictamente con lo judicial. Eso sin importar los dichos de la abogada del exfutbolista, Inés Guardiola, quien adelantó que apelarán la sentencia con la expectativa de que el fallo pueda modificarse.

Justamente, la etapa más brillante de Dani Alves se dio en Barcelona, como el principal socio de Messi, Iniesta y Xavi Hernández. Con ellos ganó seis ligas de España, tres copas del Rey, cuatros supercopas de España, tres Champions, tres supercopas de Europa y tres mundiales de clubes.

Sin embargo, la salida del brasileño Dani Alves de la institución, a mediados de 2022, no fue la ideal, ya que subrayó que a la actual dirigencia "no le importan las personas que hicieron historia en el club".

"No me fui triste, al contrario, me fui feliz de haber vuelto al club y estoy agradecido a Xavi y a (Joan) Laporta por haberme traído. Era un momento con el que había soñado durante cinco años, pero lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida", había dicho en una entrevista con el diario británico The Guardian.

Los impresionantes números de Dani Alves en Barcelona

9 temporadas

411 partidos oficiales

34693 minutos jugados

23 goles

97 tarjetas amarillas

5 tarjetas rojas

23 partidos no oficiales

2 goles no oficiales

Alves anunció el 15 de junio del 2022 que dejaba el club, cerrando así su segunda etapa como azulgrana. Se ha convertido en el segundo jugador extranjero con más partidos jugados con la camiseta del Barcelona.