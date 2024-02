En declaraciones realizadas este lunes, el titular de la cartera económica, Luis Caputo, proyectó una inflación para el mes de febrero que sorprende por su tendencia a la baja, ubicándola "más cerca del 10 que del 20 por ciento". Estas afirmaciones contrastan con las estimaciones previas realizadas por diversos analistas económicos.

"Para febrero esperamos una inflación más cerca del 10 que del 20 por ciento. La inflación está bajando más rápidamente de lo que la media de los economistas pronosticaban", destacó el ministro, apodado "Toto" Caputo.

En cuanto a las medidas económicas, Caputo manifestó la disposición del gobierno para abordar el ajuste fiscal, aunque hizo hincapié en la necesidad de tratar "primero la ley omnibus", subrayando la importancia de esta legislación en el contexto actual.

"No es que nosotros no entendemos el juego político, es que queremos cambiarlo", afirmó el ministro, destacando la voluntad del gobierno de implementar cambios significativos en el ámbito económico y político.

Por otro lado, Caputo enfatizó que "el esfuerzo va a valer la pena", expresando su convicción de que Argentina experimentará un cambio sustancial como país.

En relación a otros temas de interés, el funcionario nacional aclaró que "no se van a transferir fondos para los docentes", argumentando que esta responsabilidad recae en las provincias y no en el ámbito nacional. Además, aseguró que el gobierno tiene "el compromiso de sacar lo antes posible el impuesto PAIS", estimando que su eliminación no debería extenderse más allá de este año.

Las declaraciones de Caputo reflejan el optimismo del gobierno en medio de un contexto económico y político desafiante, donde las medidas adoptadas y las proyecciones económicas generan un intenso debate entre analistas y actores del ámbito público