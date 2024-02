Espert desafía críticas opositoras: "El FONID llegó a su fin el 31 de diciembre de 2023"

El diputado nacional José Luis Espert, figura prominente de Avanza Libertad, respondió enérgicamente a las críticas de la oposición respecto a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), anunciada por el Gobierno. Espert no solo defendió la medida sino que la justificó contundentemente, afirmando que el FONID dejó de existir legalmente el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que caducó su plazo de vigencia.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el economista aliado del Gobierno arguyó que el FONID, en principio, ya no debería existir dado su carácter temporal y su finalización legal. "Murió el 31 de diciembre de 2023", sentenció Espert, refutando así las críticas que sugieren la necesidad de mantener este fondo para el inicio de las clases.

Espert también cuestionó la transparencia en el uso de los fondos educativos por parte de los gobernadores provinciales, argumentando que el presupuesto destinado a la educación en Argentina es significativamente mayor que el monto del FONID. "Si las clases no empiezan, no es por falta del FONID, sino porque se han gastado la plata en otra cosa que no tiene que ver con la educación", afirmó con ironía.

El diputado, quien preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, reveló haber mantenido una conversación con el presidente Javier Milei, en la que abordaron la necesidad de eliminar los fondos fiduciarios debido a su impacto negativo en la balanza fiscal. Espert abogó por un sistema más transparente y discutido abiertamente en el Congreso para el manejo de los recursos públicos, señalando que numerosos fondos fiduciarios no son objeto de un debate apropiado en el ámbito legislativo.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y la participación del Congreso en la toma de decisiones fiscales, enfatizando que cada peso de impuesto debe ser discutido y justificado debidamente. Con estas declaraciones, Espert reafirmó su postura en favor de una gestión más transparente y responsable de los recursos públicos, en línea con los principios de Avanza Libertad y el Gobierno.