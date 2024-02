Miguel Merentiel renovó su contrato con Boca hasta 2027: "Estoy en el club más grande del mundo"

Miguel Merentiel está en un momento álgido de su carrera. Convirtió 11 goles en los últimos 12 partidos con la camiseta de Boca, se convirtió en el tercer máximo goleador uruguayo de la historia del club y recientemente firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2027. Con la alegría latente de la rúbrica, acompañado por Raúl Cascini y Marcelo Delgado, la Bestia pasó por el canal oficial del cuadro de la Ribera y expresó su felicidad por seguir "en el club más grande del mundo".

"Es emocionante vivir este momento. Hoy no caigo. Seguramente cuando llegue a casa, voy a decir ´estoy en el club más grande del mundo´", confesó el delantero charrúa, y agregó: "Me pone feliz el año que estoy haciendo. Cuando uno viene a un lugar como Boca puede tener presión. Traté de representar la camiseta de la mejor manera".

Los que no dejaron de brindarle elogios al atacante con mejor efectividad del fútbol argentino fueron el Mosquito y el Chelo, integrantes del Consejo de Fútbol. "Es un fenómeno y estamos contentos de que esté con nosotros en el club. Dentro del grupo, está todo el día jodiendo. Nosotros nos reímos. El grupo es muy lindo, bueno y sano", detalló el ex-Independiente.

En tanto, el dirigente que acompañó a la Bestia en la foto de la firma comentó: "Nosotros lo vemos de la mejor manera. Nos ha demostrado su nivel. Estamos felices de tenerlo hasta diciembre del 2027, ahora nos toca disfrutarlo. Vemos la persona que es. Es muy bromista. A mí me carga todo el día, ja". Sobre el tópico de las gastadas, en el que ambos exfutbolistas coincidieron, Merentiel aceptó que "me bancan todo el día. Tienen unas ganas de que me vaya, ja

La comunión de los uruguayos de Boca según Miguel Merentiel

Además de mostrase "agradecido con Román", el atacante con pasado en Defensa y Justicia, al que enfrentará el próximo sábado en La Bombonera, contó algunas perlitas de su relación con sus otros compatriotas del plantel. "Hace muchos años que estoy acá en Argentina y me llevo bien con todos los chicos. Me junto bastante con los uruguayos, Nos llevamos muy bien con Edi (Cavani) y el Chelo (Saracchi)", lanzó. Aparte, la Bestia reveló con quién comparte la habitación de la concentración: "También concentro con Pol Fernández, nos llevamos muy bien y nos reímos mucho".

En este sentido, declaró qué hobbies utilizan con frecuencia para matar los tiempos durante las concentraciones. "Jugamos mucho al Pictionary, pero después nos aburrimos. Y al truco. Ahí se pica, jugamos por todo. Está bastante parejo. El Pipa (Benedetto)es un rival difícil, ja", señaló.

Por otra parte, se mostró sereno respecto de un posible llamado de la Selección de Uruguay, liderada por el histórico Marcelo Bielsa, para la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: "Yo estoy tranquilo, metiéndole a full. Si ese llamado llega, sería buenísimo. Pero si no llega, no pasa nada, hay que seguir. El fútbol es así, hay que estar alerta".



Merentiel, ansioso por la vuelta a La Bombonera

El Xeneize se reencontrará con su estadio este sábado luego de tener que mudar su localía para el duelo frente a Sarmiento por la segunda fecha de la Copa de la Liga. "Disfruto todos los días de estar en el club, los partidos, los entrenamientos... La gente te hace sentir algo único. Estamos muy ansiosos por volver a jugar de local", analizó la Bestia, y agregó: "La Bombonera es tremenda. Salir y ver a la hinchada alentando te dan unas ganas de jugar terribles. Uno entra a la cancha enchufadísimo. En la tele siempre se habla de La Bombonera, la veía de chico. Estar hoy acá es único".

A modo de cierre, reveló una curiosa conversación que mantuvo con el Chelo Delgado al momento de elegir qué dorsal iba a vestir en su llegada a Brandsen 805. "El Chelo me dijo que agarrara la 16 porque la usaba él (NdR: lo hizo hasta el 2001, cuando agarró la 11). Ahora quedó, es cábala. no se cambia", advirtió entre risas.