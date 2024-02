Mick Schumacher: "Soy lo suficientemente bueno para volver a la Fórmula 1"

El piloto Mick Schumacher, hijo del multicampeón Michael Schumacher, dijo que es "lo suficientemente bueno para volver a la Fórmula 1", y confió en que la situación "activa" de la máxima categoría del automovilismo mundial se convierta en "una ventaja" para su futuro.

"Podría ser una ventaja para mí que el mercado de pilotos ya esté bastante activo y siga creciendo en los próximos meses. Van a pasar muchas cosas. No sólo habrá cambios en los equipos, sino que uno o dos pilotos podrían poner fin a sus carreras", declaró Schumacher según publicó hoy el semanario Sport Bild.

El deportista, quien fichó el año pasado por Alpine para el Mundial de Resistencia en un rol que compatibilizará con el de piloto reserva de Mercedes, espera volver a la parrilla de la F1, cuando al término de 2024 unos 14 de los 20 pilotos finalicen sus actuales contratos, destacó la agencia DPA. "Sé que tengo las aptitudes para correr en la F1. Soy lo suficientemente bueno. Lo demostré en la Fórmula 4, en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2", destacó el piloto hijo del malogrado Schumi, quien permanece postrado tras un accidente cuando practicaba esquí 10 años atrás.

"Demostré que sé conducir y también manejar la presión. Y la Fórmula 1 no es tan diferente", concluyó Mick Schumacher.

Miedo entre los Schumacher por una posible filtración del estado de Michael por parte de la excuñada del piloto

Hay temor en el entorno de Michael Schumacher, que desde el accidente que sufrió hace diez años es absolutamente hermético sobre su estado, por una posible filtración de información. El miedo surge de la participación de Cora-Caroline Schumacher, ex esposa de Ralf, el hermano menor del expiloto de Fórmula 1, en un reality que se llama ´Jungle Camp´. El programa tiene más de 15 temporadas en la televisión alemana y a solo tres días del inicio de las grabaciones la modelo y exintegrante de la familia decidió renunciar por “decisión voluntaria”. Esta fue la versión oficial de RTL, la cadena que emite el show.

Pero según Bild esta información no sería tan así y la salida de Cora Brinkmann, su apellido de soltera, en realidad estaría vinculada a la “misteriosa cláusula Shumi” que sostiene el medio con la familia para evitar hablar del estado de salud del ex corredor de autos. "La productora del programa respiró hondo, tras la partida, porque hubo cierto temor a hablase sobre temas que no están destinados a esa audiencia”, asegura el mismo diario sobre el tema.