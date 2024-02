Boca vs. Sarmiento, por la Copa de la Liga: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Luego de un insípido empate ante Platense en Vicente López, Boca buscará sumar sus primeros tres puntos oficiales de la Era Diego Martínez este jueves a las 19 horas, cuando reciba a Sarmiento de Junín en la cancha de San Lorenzo. Con la incomodidad de mudar su localía por problemas en la recuperación del césped de La Bombonera, el Xeneize quiere mejorar su imagen futbolística ante el equipo de Sergio Rondina. A continuación, todo lo que tenés que saber del duelo que dirigirá Sebastián Zunino.

El cuadro de la Ribera acaba de cerrar a su tercera incorporación. En la antesala del enfrentamiento contra el Verde, el presidente Juan Román Riquelme participó de la conferencia de prensa de presentación de Lautaro Blanco, el lateral izquierdo proveniente del Elche que llegó a cambio de la cesión del 50 por ciento del pase de Aaron Molinas a Defensa y Justicia.

Mientras la dirigencia trata de adquirir a dos refuerzos más, que serian Carlos Palacios -de Colo Colo- y Gabriel Florentín -cuya ficha pertenece a Orenburg de Rusia-, Diego Martínez no perdió la oportunidad de reorganizar el esquema táctico (4-3-1-2) que había utilizado frente al Calamar en las últimas prácticas. "No nos atamos a un esquema, son los nombres los que nos dan el funcionamiento. No somos ortodoxos", afirmó el DT. Por lo tanto, para la segunda jornada del certamen doméstico apostará por una formación, a priori, distinta: 4-4-2, con Luca Langoni inclinado sobre el andarivel derecho.

De este modo, las dos modificaciones que realizaría el entrenador respecto del once que igualó en Vicente López serían el ingreso de Edinson Cavani y de Kevin Zenón, llegado recientemente de Unión de Santa Fe. El Matador entrará en lugar de Ezequiel Bullaude, quien ocupó esa posición de enganche tradicional durante la pretemporada, y el mediocampista de la categoría 2001 ingresará por Juan Ramírez.

Por otra parte, el elenco dirigido por Sergio Rondina viene de igualar 0-0 contra Tigre en Victoria por la primera fecha del campeonato. El Verde necesita ganar para sumar puntos en su lucha por no descender a la Primera Nacional. Por ahora se ubica en el puesto 22 de los promedios. Aunque está lejos todavía de la posición de Deportivo Riestra, tampoco debe confiarse por el cupo que conserva la tabla anual.

