La tranquila localidad de Chovet, ubicada a 136 kilómetros de Rosario, se ve envuelta en un inquietante misterio que aún no encuentra respuesta. En un caso que ha conmocionado a la comunidad, una mujer y su hijo han denunciado la desaparición del ataúd de un hombre que descansaba en el cementerio durante años. Este hombre era esposo y padre de los denunciantes, Mateo Marinovich. Sin embargo, lo que hace este caso aún más intrigante son las acusaciones cruzadas entre los miembros de la familia sobre quién podría ser el responsable de esta profanación.

Silvio Marinovich señala directamente a su hermano Sergio como el supuesto responsable de la desaparición del cuerpo. Al parecer, una larga disputa familiar que involucra asuntos afectivos y económicos podría ser la raíz de este sombrío incidente. Rumores en el pueblo hablaban de que el cadáver de Mateo Marinovich había sido robado, y Silvio decidió tomar medidas cuando sintió que algo no estaba bien. "Los comentarios circulaban desde hace meses, pero no les dimos importancia hasta que anoche tuve una corazonada de que el cuerpo de mi padre ya no estaba en su ataúd", afirmó Silvio.

El jueves por la mañana, Silvio denunció oficialmente la situación a la policía local y notificó a las autoridades de la comuna de Chovet, dirigida por Sergio Busquet. La comitiva, compuesta por autoridades policiales, funcionarios comunales, la mujer y uno de los hijos del difunto, se dirigió al cementerio para verificar la sospecha. Descubrieron que las placas conmemorativas habían desaparecido, lo que aumentó las sospechas. Finalmente, al derribar una lápida, confirmaron la ausencia del cuerpo.

Sin embargo, Sergio Marinovich desmintió las acusaciones de su hermano Silvio y sugirió que podría haber sido él quien se llevó el cadáver. "Pobre viejo, ni muerto lo dejan descansar en paz", lamentó Sergio, quien también es productor agropecuario.

La familia Marinovich es conocida en la región sur de Santa Fe, especialmente en Chovet y Elortondo. Son descendientes de croatas y se han dedicado a la agricultura durante generaciones. Su historia se ha tejido con esfuerzo y éxito en el ámbito agropecuario, y este enigma en torno a la desaparición del cuerpo de Mateo Marinovich ha conmocionado a la comunidad local.