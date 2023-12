En pocas semanas se cumple un año de la victoria de Argentina ante Francia por la final del mundial de Qatar 2022 y lo que significó la obtención de la tercera estrella. De cara al primer aniversario, se vienen varios homenajes para revivir el histórico momento que incluyó unas seis millones de personas en las calles para recibir a los campeones del mundo.

El 7 de diciembre estrenarán dos películas históricas: "Muchachos, la película de la gente" y "Elijo Creer". La primera será narrada por Guillermo Francella y está basada en el cuento "La valija de Messi", de Hernán Casciari. Incluye videos inéditos proporcionados por la FIFA y material audiovisual generado por seguidores de la Selección e influencers. La segunda es la película oficial de la AFA y cuenta con testimonios de los protagonistas, contados en primera persona y desde la intimidad e incluye la característica voz de Ricardo Darín encargado de narrar el épico y dramático relato.

Entre otros homenajes, hay uno que puede ser parte de nuestro árbol de Navidad: las tres estrellitas. El icónico adorno navideño que va en la punta del árbol pero en versión mundialista.

Durante los festejos de la Copa del mundo, Federico Cerruti, creativo publicitario y fanático del fútbol, se dio cuenta que a su arbolito de Navidad le faltaba algo: dos estrellas más en la punta. Fue así que entre los festejos, trabajo y cierre de año, se puso como objetivo hacer posible este producto. "Empecé a pedir presupuestos para impresión 3D, hice un prototipo y al toque un amigo me lo compró. Ahí me di cuenta que iba a funcionar y escalé el proyecto todo lo que pude. En el pico de pedidos llegué a tener más de 200 usuarios en redes pidiéndome las estrellas. No daba abasto pero hice lo que pude", recordó Federico.