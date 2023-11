Enrico defendió su postura de no renunciar al Senado para ser ministro

A pocos días de que Maximiliano Pullaro y su gabinete asuman el gobierno de la provincia de Santa Fe, sigue la polémica sobre Lisandro Enrico y su postura de asumir como ministro sin renunciar a su banca de senador. El representante del departamento General López insiste en tomarse licencia en la legislatura para, en el caso de tener que dejar el cargo en el Ejecutivo, poder regresar a la Cámara Alta.

En concreto, lo que propone Enrico es asumir como senador y tomarse licencia para que su lugar lo ocupe la senadora suplente que llevó en la lista. Con esto, el referente radical considera que podrá aceptar la designación de Pullaro como ministro de Obras Públicas y, en el caso de tener que irse de la gestión, podría regresar a su banca en el Senado.

“Me acaban de elegir senador hace tres meses y decirle a la gente que renuncio me parece una falta de respeto a los ciudadanos de mi departamento. Acepto la convocatoria del gobernador para ocupar un espacio, que será por el tiempo que el gobernador defina. Puede decirme que «hasta acá llegamos» y designar a otra persona, en ese caso deberé volver a ocupar la función para la que me eligió la gente”, resumió.

De acuerdo a su postura, esta situación no requiere modificar el reglamento interno del Senado en donde sostiene que los legisladores suplentes solo pueden asumir en caso de renuncia o muerte del titular. “Dejo el lugar de senador porque no puedo ejercer los dos cargos. Me da licencia la cámara y me reemplaza la senadora suplente, que va a ser la única mujer en el recinto”, aseveró.

Pese a su postura, la situación parece estar lejos de resolverse. Es que desde el justicialismo insisten en que, si se avanza en el planteo de Enrico, cualquier ciudadano estaría en condiciones de impugnar su tarea como ministro o la de su suplente como Senadora, ya que habría asumido pese a no estar encuadrada en lo que dice el reglamento.

Pero además, la decisión del senador por el departamento General López es contradictoria también con la de otros legisladores de su espacio. El propio Felipe Michlig había anunciado que, si asumía como ministro de Gobierno de Pullaro, iba a renunciar a su banca. Algo que finalmente no hizo porque declinó la propuesta del gobernador electo.

En lugar de Michlig, el ministerio de Gobierno lo va a asumir Fabián Bastía, quien también es diputado electo y ya tomó la decisión de renunciar a su cargo legislativo para asumir en el Ejecutivo.