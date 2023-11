Gran experiencia de las chicas del sub 14 de Sportsman en el CRC (campeonato regional de clubes) en la provincia de Corrientes

El Sportsman CSyD estuvo compitiendo en el CRC (campeonato regional de clubes) categoría “A”,que lo juegan los campeones de cada federación que componen el NEA. El club Sportsman accede a jugar este torneo porque ninguno de los tres primeros equipos del año pasado quiso jugarlo,Sportsman al estar cuarto,se le dio la oportunidad y accedio a esa plaza.

Un torneo súper exigente donde se juega con el formato de selecciones, 5 partidos en cuatro días.

Primeramente,las chicas iban a jugar un partido el miércoles, pero se bajó un equipo y se tuvo que modificar el fixture. Eso perjudico un poco al equipo ya que tuvieron que jugar 3 partidos en menos de 24 hs comenzo el jueves a las 11:50 hs vs, cazadores de misiones el mismo jueves a las 19:50 hs vs Rowing de parana y el viernes a las 9:00 hs jugamos vs Achirense de Entre Ríos.

Los primeros dos partidos fueron clasificatorios para jugar semifinales, las chicas jugaron muy buenos partidos, perdiendo el primero 3 a 0 frente a centro de cazadores y el segundo 5 a 0 ante Rowing club de Parana. El tercer partido se jugó como parte de un triangular para definir el 5to,6to y el 7mo lugar obteniendo una gran victoria 2 a 0 ante Chirense de Entre Rios con goles de Costanza Prada y Sol Andrada. El último partido se jugo el sábado a las 9:00 hs perdiendo 5 a 1 contra las locales Aranduroga con gol de coty Prada nuevamente. Lo que permitio obtener la sexta ubicación y poder mantener la plaza para la federación el año que viene.

El primero de estos torneos, clasifican al Torneo Nacional y el ultimo desciende al CRC “B”

Cabe destacar el esfuerzo físico que han hecho la sub 14 para afrontar esta competencia, siendo más de la mitad del equipo jugadoras de la categoría sub 12.

¡Párrafo aparte para felicitar al grupo de papas que trabajaron durante todo el año, recaudando fondos para que las chicas pudieran realizar este viaje