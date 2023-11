El descargo de Paulina Cocina tras “la cantidad de odio” que recibió por una publicación sobre el balotaje

La chef e influencer replicó un posteo a favor de la candidatura de Sergio Massa. Frente a la respuesta, bajó ese contenido y compartió un texto en el que afirma: “Yo sé que a muchos no les gusta que hable de política en esta cuenta, pero a mí a veces me pinta, no tiene nada de malo”.