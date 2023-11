San Lorenzo empató 1-1 con Boca en el Nuevo Gasómetro, pero en una de las últimas jugadas del partido estuvo a punto de llevarse los tres puntos: Nahuel Barrios metió un bombazo al ángulo que era la victoria, pero el VAR anuló el tanto por un offside de Federico Girotti.

Se jugaban segundos del primer minuto de descuento cuando Augusto Batalla lanzó un pelotazo que Federico Girotti peinó al centro del área. Saracchi despejó hacia el medio y allí fue cuando el Perrito Barrios tomó la pelota, se metió en en el rectángulo y con un bombazo al ángulo había marcado el 2-1 para San Lorenzo.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Pablo Echavarría porque debían trazar las líneas por una posible posición adelantada. Después de algunos minutos, se terminó confirmando que en el inicio de la jugada Girotti había partido mínimamente adelantado, por lo que el tanto fue anulado y el partido finalizó 1-1.

La bronca del Perrito Barrios por el gol anulado

Minutos después de que haya terminado el partido, el jugador de San Lorenzo sentenció: "Obvio que te da bronca porque hicimos un esfuerzo tremendo y que siempre nos cobren la mínima a nosotros te da bronca. ¿Qué me dijo el árbitro? Nada, ¿Qué me va a decir? Ya está. El punto no sirve porque queremos pelear arriba y no se nos dio".