Messi, el miedo de pensar en el retiro y su último club: "Hoy por hoy, creo que va a ser Inter Miami"

Mientras se prepara para un nuevo torneo con la Selección Argentina, Lionel Messi habló en una entrevista acerca de la recta final de su carrera. A días de cumplir los 37 años, el próximo 24 de junio, la Pulga aseguró que todavía disfruta mucho del día a día como futbolista profesional tanto de club como de selección y sentenció: "Creo que no estoy preparado para dejar el fútbol".

"Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, el día a día, los partidos... Un poco de miedo a que se termine todo siempre está". Messi admitió que ya de por sí fue "un paso difícil dejar Europa" para irse a jugar a los Estados Unidos, y explicó que la obtención del título mundial en Qatar 2022 lo "ayudó mucho a ver las cosas de otra manera".

En ese sentido, agregó: "No pienso en el retiro. Intento disfrutar y por eso disfruto muchísimo más todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien. La paso bien en el club con la suerte de tener compañeros y amigos al lado, la paso bien en la Selección, donde tengo compañeros y amigos también, y muchos".

Para cerrar, Messi comentó que disfruta "de los pequeños detalles" que sabe que cuando no juegue más va a extrañar, y ante la consulta de la última camiseta que vestirá, se sinceró: "Mi último club es el Inter, creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club".

A Messi no le tienta el récord de ser el único en jugar seis mundiales

"Por récord, no. Nunca le di importancia a eso. Si bien está buenísimo el seguir consiguiendo cosas, no estaría en un Mundial por eso. Si se da, llego, estoy bien y se da todo para poder estar, perfecto. Pero estar por estar, tampoco. Mi gente, mi familia y mis amigos más cercanos lo tienen muy claro. Creo que fui claro. Es día a día y depende de cómo me vaya encontrando. Sí es verdad que Thiago hoy me habla mucho del Mundial que viene, justo nosotros estamos viviendo donde se va a hacer y él lo vivió muchísimo el último. Pero tampoco me pide que juegue. Lo hablamos y me pregunta. Él tiene ganas de vivir ese Mundial, estemos o no viviendo en Estados Unidos. Pero la gente que está al lado mío sabe cuál es la situación y no tiene ningún apuro, tampoco".

Tata Martino, sobre el arreglo con Messi para dosificar minutos en Inter Miami

En primer lugar, Tata explicó que ha conversado con Messi sobre el dosificar los minutos de juego: "Con el paso del tiempo, uno va viendo que el físico no se recupera de la misma manera. Esta es una liga muy física, de mucho viaje, de jugar en condiciones climáticas totalmente diferentes. Esto es algo que lo hemos hablado", comenzó.

Luego, agregó: "Ya en aquel momento en Barcelona hablábamos de lo prudente que a veces es jugar 20 minutos menos cuando el partido está decidido. Y quería que llegue bien a la Copa del Mundo 2014. La realidad es que a veces cuesta porque él es un jugador al que le gusta estar siempre, los 90 minutos de todos los partidos. Eso requiere de un trabajo de convencimiento, de charlar con él para decirle que el físico le puede pasar factura si no lo cuida. A esta altura lo entiende, ve que hay viajes que son de alto riesgo y duración. Ahí nos empezamos a poner de acuerdo sobre cuándo es estrictamente necesario que empiece a parar".