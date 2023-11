El futuro ministro de Economía dijo que las cuentas provinciales no tendrán “excedentes” al finalizar el año

El mencionado como posible ministro de Economía de a gestión Pullaro, Pablo Olivares, ofreció esta mañana una rueda de prensa en la Legislatura y se refirió a la situación financiera en que se recibirá la Provincia desde el 10 de diciembre.



Olivares integra los equipos técnicos del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, y viene participando del proceso de transición con la actual gestión. El exfuncionario durante la gestión de Lifschitz comenzó la conferencia asegurando que a final de año las cuentas provinciales “no tendrán excedentes adicionales”, lo cual podría afectar los compromisos a corto plazo en el comienzo de 2024.

“Al final de diciembre no se va a tener excedentes como para poder comenzar el año con excedentes adicionales, pero no estamos queriendo plantear ningún tipo de alerta, simplemente lo que estamos queriendo remarcar es que no se va a tener final de año con excedentes” declaró Olivares.

Agregó que “verá el gobernador electo con su equipo en esa administración del día a día, y sabiendo que no se va a contar con excedentes, en plantear distintos instrumentos, pero no estamos tampoco planteando que se va a llevar a un endeudamiento simplemente para financiar erogaciones corrientes. Cuando se plantea financiamiento, se plantea financiamiento fundamentalmente para todo lo que sea el programa de gasto de capital, principalmente de obra pública”.



Consultado por los acuerdos paritarios, el futuro ministro de Economía respondió que “las paritarias son ley, por lo tanto tendrán su dinámica y serán llevadas adelante como han sido siempre. Lo que está acordado en paritaria se debe cumplir, es un acuerdo paritario, tiene su rango normativo que corresponde. Acá lo que estamos planteando es una evolución de gastos en términos generales. Por lo tanto, en ese sentido, no queremos aventar cualquier tipo de duda respecto de lo que tiene que ver con este año”.

“Lo que se está planteando es que un desequilibrio mensual implica una dificultad desde el punto de vista financiero gradualmente, que implica una mirada del día a día, pero bueno, tampoco uno quiere anticipar preocupaciones en este sentido. No va a haber excedentes a los cuales uno pueda contar con una previsión de largo plazo sin tener en cuenta esa mirada del día a día” agregó el referente económico de Pullaro.

Olivares admitió que “estábamos ante un año con una macroeconomía muy mala” y que la provincia “ha sido golpeada por una sequía bastante fuerte”. Además indicó que en los últimos meses de este año “van a impactar reducciones tributarias a partir de medidas tomadas a nivel nacional pero que impactan fuertemente no solamente en estos dos meses sino también en todo el año que viene por lo tanto hay un componente importante que viene desde afuera de la economía provincial”.

Consultado por las elecciones nacionales y el panorama económico que plantean Massa y Milei, Olivares respondió que “no está bien claro cuáles son los escenarios que ninguna de las dos propuestas están yendo al balotaje, porque en definitiva han sido bastante oscilantes en su postura. Pero por lo pronto, lo más importante es que el gobernador Pullaro y su equipo va a tener que gestionar con las reglas macroeconómicas que disponga ese Gobierno Nacional”.