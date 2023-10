La fecha 7 de la Copa de la Liga, todos los clásicos: resultados y lo que se viene

La fecha 7 de la Copa Liga Profesional, la de los clásicos, se disputa entre el viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre. El inicio fue con el partido entre Tigre y Vélez, que terminó sin goles.



El sábado, San Lorenzo igualó de manera agónica ante Huracán; Rosario Central venció a Newell's con un golazo de Ignacio Malcorra, Independiente le ganó en el Cilindro a Racing y se fue Fernando Gago y Banfield tomó aire con su triunfo ante Lanús.

El domingo tuvo el plato fuerte con el Superclásico que quedó en poder de River ante Boca en La Bombonera, mientras el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia terminó sin goles, también en Santa Fe fue 0-0 Colón-Unión y como si fuera poco el de los cordobeses Talleres y Belgrano. A continuación, todo lo que tenés que saber de una nueva jornada del fútbol argentino.

La fecha 7 de la Copa de la Liga

Tigre 0 - 0 Vélez

Arsenal 1 - 0 Defensa y Justicia

PT 47' Juan Bautista Cejas -p- (ARS)

San Lorenzo 1 - 1 Huracán

ST 16' Ignacio Pussetto (HUR)

ST 52' Adam Bareiro -p- (SLO)

Rosario Central 1 - 0 Newell's

ST 40' Ignacio Malcorra (ROS)

Racing 0-2 Independiente

PT 5' Alexis Canelo (IND)

ST 41' Braian Martínez -p- (IND)

Banfield 1-0 Lanús

PT 38' Juan Bisanz

Boca 0 - 2 River

PT 41' Salomón Rondón (RIV)

ST 50' Enzo Díaz

Colón 0 - 0 Unión

Estudiantes 0 - 0 Gimnasia

Talleres 0-0 Belgrano

Lunes 2 de octubre

18.30 Barracas Central vs. Sarmiento

18.30 Godoy Cruz vs. Instituto

21.00 Platense vs. Argentinos

21.00 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba