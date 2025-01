El alto nivel futbolístico que mostró España que quedó evidenciado con la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA por penales ante Croacia en 2023 y la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra, fueron razones más que suficientes para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quiera la continuidad de Luis de la Fuente, el capitán del barco. Y si bien el entrenador había firmado la continuidad hasta 2026, Rafael Louzán, el mandamás del organismo rector del fútbol en el país, fue por más y apostó por el ex Sevilla, Athletic Club, entre otros, hasta 2028.

En el acto, el ex futbolista que jugaba como lateral izquierdo, aseguró que se siente “muy emocionado y feliz” por asegurarse su continuidad en la Roja hasta la Eurocopa que tendrá lugar en Reino Unido e Irlanda. Además, reconoció que “nunca pensó” en otra alternativa que no fuera seguir al mando de la selección de España y lo demostró rechazando una ostentosa oferta de Oriente Medio.

“Estoy donde quiero estar. Soy feliz en mi casa, que es la RFEF. Nunca pensamos en otra opción. Agradezco a la RFEF el esfuerzo que ha hecho porque me sienta aún más feliz y por el cariño que me han demostrado, más aún en las últimas semanas”, comenzó diciendo de la Fuente haciendo una clara referencia al incremento salarial que le ofrecieron para garantizar su permanencia.

Con respecto a la relación que mantienen con Louzán, el medallista olímpico con la Sub 23 de España dejó en claro que nunca hubo diferencias: “Lo conozco de hace mucho tiempo y siempre hemos tenido muy buena sintonía. Nunca ha habido discrepancia. Yo estoy en los sitios siempre y cuando sea feliz. Queríamos seguir vinculados, juntos. No ha habido más que cercanía, sintonía, armonía… Estamos celebrando un momento de alegría”.

“Quería que esto se solucionara para dar estabilidad a la RFEF. Podemos trabajar con más seguridad, más tranquilos. Espero seguir estando aquí muchos años más”, agregó el oriundo de Haro, España, que confesó que “si me dejara llevar por la euforia podría prometer muchas cosas”, aunque lo único que se atrevió a garantizar fue “trabajo, sacrificio y esfuerzo”, elementos fundamentales para “conseguir los objetivos”.

A su vez, el director técnico que pasó por las divisiones juveniles españolas antes de ser entrenador del primer equipo de fútbol, sostuvo su mentalidad ganadora: “Los títulos nos tienen que servir como motivación y aspecto que nos de seguridad respecto al potencial que tenemos. Hay que seguir mejorando, pero tenemos una materia prima fantástica con una mentalidad insaciable”.

“Valoro más donde estoy, donde estamos y lo que nos queda por recorrer. Yo soy muy exigente y eso hace que la presión que viene de fuera, que es la que tiene que ser, no me afecte tanto. No me da miedo tirarme a la piscina cuando estoy convencido de algo. Quiero seguir por el mismo camino”, culminó .

La ostentosa oferta que rechazó Luis de la Fuente para seguir en España

Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Luis de la Fuente anunciaron oficialmente la renovación del seleccionador hasta 2028. Sin embargo, la oferta de la RFEF no fue la única sobre la mesa. Según informó Antón Meana en SER Deportivos, en agosto, los agentes del entrenador recibieron una propuesta muy tentadora desde Oriente Medio.

"Dicen una cifra que puede rondar los 6-7 millones de euros. La RFEF asegura que esa cifra no se va a acercar bajo ningún concepto. Él no quería marcharse porque quería seguir con la RFEF y lo han conseguido. No gana lo que él hubiera querido ganar (ganará aproximadamente dos millones de euros hasta el final de su contrato), pero gana un sueldo acorde para ser campeón de Europa y la RFEF le paga más de lo que pensaba pagarle, por lo que creo que ganan los dos", confirmó el periodista.