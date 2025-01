Franco Colapinto sigue su proceso de adaptación a Alpine, al confirmarse su pase desde Williams en los primeros días de enero en una de las grandes sorpresas de la pretemporada de la Fórmula 1 en la previa a la temporada 2025.

La llegada del argentino también causó grandes dudas respecto al futuro de Jack Doohan, quien por más de que fue anunciado como piloto titular parece estar a un error de distancia de perder ese asiento a manos del pilarense, situación de la cual se hizo eco Johnny Herbert, quien logró quedarse con el Mundial de Constructores junto a Flavio Briatore y Michael Schumacher con Benetton en la temporada 1995.

El histórico piloto británico se refirió en particular a la situación del piloto australiano, confirmando el secreto a voces de que a Briatore no le temblará el pulso para reemplazarle por Colapinto: "Doohan tiene que rendir al máximo, y si no lo hace contra Pierre Gasly, conozco muy bien a Flavio Briatore, Doohan estará fuera. Se quedará fuera en un abrir y cerrar de ojos. Así que ahora tiene presión sobre los hombros para que rinda al máximo”, inició en diálogo con Motorsport.

“Tiene una enorme presión sobre sus hombros porque Franco Colapinto estará allí, en el fondo del garage. Estará allí en la televisión con él, por encima del hombro de Briatore y donde sea que esté. Y ahí es donde todos esos pequeños elementos de duda comienzan a entrar en juego. Y la duda es algo que definitivamente no quieres”, explicó el ganador de tres grandes premios a lo largo de sus 11 años en la categoría reina del automovilismo

Herbert llegó al punto de asegurar que considera que el tiempo del australiano en la F1 está próximo a llegar a su fin, pese a que solamente disputó una única carrera y está en la previa a lo que se supone que será su primera temporada completa: “Creo que Jack Doohan creerá que ya está tomando tiempo de prestado. Cuando hablo con la gente, piensan exactamente lo mismo. Eso es parte del deporte, por desgracia, especialmente en la Fórmula 1, no siempre es un camino de rosas. Es una enorme cantidad de presión para Doohan, pero así es la cosa. Tienes que subirte al coche y tienes que rendir al máximo”.

Colapinto realizó la prueba de asiento en Alpine

El piloto argentino dio un gran paso a su proceso de adaptación al moldear su butaca dentro del monoplaza, por lo que estará listo para saltar al auto en caso de ser necesario en cualquier momento y sin la necesidad de realizar ese proceso sobre la marcha en medio de un Gran Premio en la temporada, sumado a que lo empleará en el simular en Enstone.