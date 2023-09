Un chico de 22 años sufrió una brutal golpiza en Casilda

Nazareno Urraco, un joven de 22 años y oriundo de la localidad de Casilda, fue atacado brutalmente por cuatro jóvenes en el marco de una discusión de tránsito. La víctima denunció a los agresores, que minutos antes salían de un boliche. Todo quedó registrado en un video que es estremecedor.

Sucedió este sábado a la madrugada en la zona de Boulevard 25 de mayo y calle Buenos Aires. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes quiso pasar a Nazareno con el auto en la calle y, como venía otro vehículo de frente, le tiraron el coche encima.

Tras la golpiza, Nazareno fue trasladado al Hospital Provincial “San Carlos”, donde permaneció internado y con un cuello ortopédico. “Los médicos me dijeron que tenía golpes en la cabeza. Me hicieron placas y tengo el tabique roto. La estoy contando porque Dios no quiso que me lleven”, expresó el joven, que es empleado de un frigorífico.

Según relató la víctima, en ese momento decidió frenar, pero luego los alcanzó en un semáforo donde les hizo luces. “Ahí, me bajé enojado y los encaré: ‘¿Por qué no manejás bien?’. Cuando me di cuenta se bajaron cuatro. ‘No pasa nada, amigo. Ya fue’, les dije. Pero se me vinieron encima y me entraron a pegar”, precisó.