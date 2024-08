Ayer fue aprehendido un conocido propietario de un boliche bailable de la ciudad, tras ser acusado de abuso sexual por una trabajadora del establecimiento. Según informaron fuentes judiciales, la fiscalía está llevando adelante una investigación sobre el caso, y en los próximos días se llevarán a cabo las audiencias imputativa y cautelar que definirán el futuro procesal del acusado, quien se encuentra actualmente alojado en la sede de la Comisaría.

El hecho comenzó a trascender el pasado fin de semana, cuando la denunciante realizó un posteo en redes sociales relatando el supuesto abuso que habría sufrido mientras trabajaba en la barra del local. En el posteo, la joven expresó: “Quiero hacer una descarga sobre algo que me sucedió, fue que esta persona (Nde R: preservamos su nombre y el del boliche a pedido de la Justicia) quiso abusar de mí cuando estaba trabajando en la barra. Me encerró en el baño y comenzó a tocarme sin mi consentimiento, mientras yo le decía que no quería, que me dejara ir. Él ya sacándose el pantalón, lo empujé y abrí la puerta que estaba trabada, fue ahí que me corté la mano. Y por mis compañeras me enteré que no fue la primera vez que lo hace, que ya muchas chicas lo denunciaron y no hicieron nada”.

Este relato, según se conoció, habría sido ratificado por la denunciante al presentar la denuncia penal. Aunque hasta el momento solo se ha registrado esta denuncia, se especula que podrían surgir más testimonios en los próximos días. Las autoridades judiciales están a la espera de las audiencias para definir si el acusado continuará detenido o si se tomarán otras medidas cautelares en su contra.