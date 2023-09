Abel Pintos contra el Lagarto Pancho: "No sé si nos estás tomando el pelo"

Maximiliano Álvarez es un artista callejero que se presentó en Got Talent Argentina como "El Lagarto Pancho" , y aunque su show de malabares con fuego y música fue elogiado por el jurado, también recibió duras críticas, en especial de parte de Abel Pintos .

“Es impresionante pero creo que te resta el disfraz, sos más serio y me parece que le quitó importancia. Me hubiera gustado que te la creas más con lo que estás haciendo porque es complejo y vertiginoso”, le dijo Flor Peña al participante.

“Me gustó pero cuando empezaste a pifiarla dije 'yo no me hubiera animado'”, agregó Emir Abdul .

Abel indicó que en lo personal le aburrió, pero remarcó en detalle lo que menos le cerró de la presentación de El Lagarto Pancho . "Lo que más pena me da es que no se termina de definir el carácter", sostuvo el cantautor.

"Se podría utilizar el misterio del fuego, el peligro, para llevarnos magnetizados. Pero al mismo tiempo hay algo socarrón e irónico que no se entiende si nos estás tomando el pelo o si es una clase de humor" finalizó Abel antes de que él y el resto del jurado determinará que Maximiano no pasó a los cuartos de final de Got Talent Argentina.