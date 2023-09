Nueva fecha de la UDC con la presentacion de las chicas de Sportsman como local

En busca de un nuevo paso para clasificar a los play off las categorias del Sportsman CSyD se estaran enfrentando a las categorias de Municipalidad de Venado Tuerto por la 17ma fecha del campeonato de la UDC en donde la mayoria de las categorias estan en puestos de clasificacion y trataran de asegurar el pase a las proximas instancias,a continuacion te repasaremos el cronograma de partidos que se daran a cabo en el sintetico de Barrio Norte

Campeonato de la UDC

17ma fecha linea "A"

Sportsman - Municipalidad de Venado Tuerto

Sub 14 10:00 hs

Sub 16 11:30 hs

Sub 19 13:00 hs

Primera 14:30

Con lo que respecta a las posiciones la sub 14 de Sportsman marcha 3era con 35 puntos,mismos puntos que Jockey Club,la sub 16 6ta con 19 y fuera de los puestos de clasificacion,la sub 19 estan primeras compartiendo puntos con CEF 54 y la primera division marcha 4ta con 25 al igual que Jorge Ñewbery de Rufino pero por diferencia de gol las chicas de barrio norte se estarian clasificando,por otra parte en los puntos por clubes Sportsman se ubica 4to con 107 pts

Actualidad del Hockey del verde:

ya quedaron definidos los clasificados a los play-off y los que clasifican a fase de copas y en este caso Studebaker en la zona A de la linea B quedo 3ero con 57 puntos clasificado a la copa de plata