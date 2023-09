En una declaración que ha sido recibida con gran entusiasmo en Venado Tuerto y en todo el país, la titular de Anses Venado Tuerto, María Cristina Gómez, anunció una nueva línea de créditos destinada a trabajadores en relación de dependencia. Estos préstamos, respaldados por el Estado Nacional, ofrecen una tasa subsidiada del 50% anual y están diseñados para ayudar a los trabajadores a aliviar sus deudas con tarjetas de crédito y realizar consumos necesarios.

Según las palabras de María Cristina Gómez, "Es una muy buena noticia porque sabemos que hay mucha gente que ha consumido con la tarjeta de crédito y ésta es una posibilidad de no pagar tanto interés. Hay gente que está excluida como los trabajadores temporarios que no llegan a ser alcanzados por esta medida, pero todas las personas que tengan hasta 6 meses de antigüedad pueden hacerlo incluso los que están cobrando el desempleo".

Estos créditos, que van desde $24,000 hasta $400,000, pueden ser pagados en plazos de 24, 36 o 48 cuotas mensuales. Los beneficiarios podrán utilizar el dinero para saldar deudas con sus tarjetas de crédito o realizar compras necesarias.

Sin embargo, es importante destacar que los fondos no podrán ser utilizados para comprar moneda extranjera ni para retirar efectivo o realizar plazos fijos. Además, el trámite es personal e intransferible, y solo se permite un crédito por persona.

Los requisitos para acceder a estos créditos incluyen residir en Argentina en forma permanente, tener una antigüedad laboral no menor a 6 meses, no recibir un sueldo mayor a $700,875 mensuales, ser titular de una tarjeta de crédito de un banco donde se cobra el sueldo, y no superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA. También se debe ser mayor de 18 años y no estar en edad jubilatoria al momento de cancelar el crédito, ni ser titular de una jubilación o pensión. Además, no se otorgan a trabajadores eventuales, discontinuos, de temporada o de casas particulares.

El proceso para solicitar el crédito es sencillo y se puede realizar de forma virtual a través del sitio web de Anses. Los interesados deben contar con su Clave de la Seguridad Social y acceder a "mi ANSES". Una vez completada la solicitud en línea, se generará un código que deberá ser validado en una oficina de Anses dentro de los 7 días hábiles siguientes a la recepción del código.

María Cristina Gómez también hizo un llamado a la paciencia, dado que se espera una alta demanda. "Si piden permiso para venir a hacer la clave, no queremos demorarnos. Yo personalmente no tengo ningún problema en quedarme a la tarde para aquellos que quieran venir al mediodía", aseguró la funcionaria.

Esta iniciativa busca brindar un alivio financiero a los trabajadores argentinos en tiempos de dificultades económicas y está siendo recibida con gran expectación por parte de la comunidad. Los créditos están disponibles desde hoy y se extenderán hasta las 20 horas.