Habló la hermana del hombre asesinado a sangre fría para robarle la moto en La Matanza: “Ni un animal lo hace”

El motoquero, identificado como fue sorprendido por ladrones que le querían robar la moto, él no se resistió y recibió un disparo por la espalda.

Emiliano Miguel Gonzalez, de 19 años, es el único detenido por el hecho hasta el momento. “La familia está por ir al entierro”, precisó la cronista desde el lugar del suceso.

Luego, la hermana del hombre asesinado cruelmente dialogó con Ninci y Feinmann y relató el duro episodio que le tocó vivir. “El sábado, como muchos fin de semanas, se iba con su grupo a un encuentro”, comenzó el relato.

Y continuó: “Paró en un semáforo rojo, un hirirente se le atravesó sin ningún tipo de palabra, atinó a abrazarlo, ahí fue el disparo a quemarropa y mi hermano cayó en seco. Con frialdad miró el cuerpo tirado de mi hermano”.

La mujer mencionó que cuando se dan cuenta los compañeros de lo que había pasado, vuelven al lugar y estaba “el malparido” a metros, porque la moto tiene un sensor que se detuvo.

El duro relato de la familiar del hombre asesinado en La Matanza

“Le sacaron el único hijo varón a mi mamá. Jamás pensé que iab a tener que pasar por una situación así. Nunca pensé que iba a ser una más de las que tantas reclamamos justicia. No fue una muerte natural, lo mataron, lo asesinaron, no tuvieron piedad, él no se negó”, remarcó con angustia.

El acto criminal tuvo lugar en la intersección de Carlos Casares y Ruta 3, ubicada en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

Por último, la víctima agradeció a los medios por hacerse presentes y difundir la inseguridad de la zona: “Siento mucha fuerza y vo a seguir hasta”.