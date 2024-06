Sabina Frederic criticó a Patricia Bullrich por el caso Loan: "Está tratando de tapar lo que no hizo"

La exministra de Seguridad Sabina Frederic cuestionó a la titular de la cartera, Patricia Bullrich, en medio de la investigación por la desaparición del niño de cinco años en la provincia de Corrientes, Loan Danilo Peña, y advirtió que "está tratando de tapar lo que no hizo".





En diálogo con los medios criticó la demora en la activación del sistema de alerta de emergencia rápida por la desaparición de Loan: "La Alerta Sofía se disparó cinco o seis días después". En esta línea, agregó que debería haberse habilitado dentro de las primeras "24 o 48 horas".



En tal sentido, la exministra de Seguridad entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 ejemplificó con la gestión de la cartera en el caso de Guadalupe Lucero: "Nosotros, en el caso de la desaparición de Guadalupe el 13 o 14 de junio, metimos presión para entrar en San Luis. Acá pasa algo parecido. A veces no se sabe cuáles son las redes y otras justamente porque se saben y se quieren tapar. El Ministerio de Seguridad cometió el error de no presionar".

En tanto, coincidió con Bullrich sobre la reserva de los elementos de la investigación debido a que afirmó que "hay que tener cuidado con lo que se difunde y guardar discreción".

Frederic también marcó que hay que "perfeccionar los protocolos y tal vez" una posibilidad es que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) "intervenga por las dudas" con el objetivo de que "no se siga una sola línea".

Desaparición de Loan: el abuelo de Lucio Dupuy envió abogados a Corrientes para ayudar en la búsqueda

A 13 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado por su mamá y la pareja en La Pampa, envió abogados a Corrientes para ayudar en la búsqueda.

Asi lo confirmó este miércoles Ramón Dupuy al señalar que lo ocurrido “nos toca muy profundo” y “nosotros el dolor lo pudimos transformar en lucha de salvación”.

"Seis abogados fueron hasta Corrientes para aportar ayuda y tratar de solucionar el caso", reveló el hombre en una entrevista.

Para Ramón Dupuy, "no hay una punta en el ovillo para seguir la investigación, pero mi abogado sostiene que a Loan se lo llevaron a Paraguay".