Nueva fecha de la UDC con la presentacion del Hockey de Sportsman en Venado Tuerto

Nuevos desafios para el Hockey femenino de Sportsman a falta de 2 fechas para el final de la fase regular esta vez en su visita a Centenario de Venado Tuerto buscara estar entre los primeros puestos de clasificacion que lo tienen al sub 14 3eras,al sub 19 punteras junto al CEF 54 y la primera division en el 4to escalafon todas estas categorias en zonas de play off,caso contrario de las chicas de Centenario que ninguna de sus categorias estan en puestos de clasificacion,sera de vital importancia sumar en todas las categorias para Sportsman no solamente para seguir manteniendo los puestos de play off sino que tambien sumar para el campeonato por clubes que lo tiene a Sportsman en el 4to lugar con 99 puntos

A continuacion el cronograma de partidos para el Hockey de Sportsman

Campeonato de la UDC

Fecha 16 Sabado 16/9

Centenario - Sportsman

Sub 14 09:30 hs

Sub 16 11:00 hs

Sub 19 12:30 hs

Primera 14:00 hs