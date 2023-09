Milei defendió su plan económico: “Es una estupidez decir que dolarizar conduce a una hiperinflación”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, realizó una fuerte defensa de su plan económico: “Es una estupidez decir que dolarizar conduce a una hiperinflación”, en respuesta a las críticas de Juntos por el Cambio, y confirmó su postura de eliminar el Banco Central (BCRA) si gana las elecciones, en su presentación en el Latam Economic Forum.



El ganador de las PASO dijo que “la dolarización se va a hacer a precio de mercado, hoy sería a $730″, le hizo fuertes críticas a la “casta política” al plantear que “la inflación es un delito” y dijo que le “cuesta entender que haya gente en el sector privado aceptando que los roben con el impuesto inflacionario”.

En una de sus críticas más duras al BCRA, Milei acusó a la autoridad monetaria de “falsificar billetes para intercambiar bienes”, y que “lo puede hacer porque existe el curso forzoso”: “La gente está obligada a aceptar pesos, se viola principio de igualdad ante la ley, demuestra que algo puede ser legal pero no legítimo”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“Hablo de lo que popularmente se discute como dolarización pese a que hace siete años que hablo de competencia de monedas, debo lidiar con aquellos que mienten de modo directo o que intentan generar opinión con datos falsos”.

“La dolarización en el fondo no es mas que a la postre eliminar el BCRA”.

“Decir que muchos países tienen BCRA hasta a un chico le debería dar vergüenza, que lo hagan los demás no quiere decir que esté bien”.

“¿Quién opina que robar está bien? Para mí está mal, en el fondo hay que entender que la inflación es un delito”.

“Si fotocopiara billetes, nadie los aceptaría, sería una estafa, eso mismo es lo que hace el BCRA, falsifica billetes para intercambiar bienes, lo puede hacer porque existe el curso forzoso, la gente está obligada a aceptar pesos, se viola principio de igualdad ante la ley, demuestra que algo puede ser legal pero no legítimo”.

“El país no tuvo BCRA desde siempre, sino desde 1935, previo a eso, 50 años antes, la inflación era de 0,9% anual, no llegaba al 1%, cuando se creó, los primeros 10 años fue del 6%, anual, de 1946 en adelante, 250%”.

“Cuando los políticos se quedaron sin financiamiento volvieron a la máquina, los primeros cuatro años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10%, en el segundo período, de 20%, el tercero, de 30%, con Mauricio Macri poco más de 40%, ahora viaja a 150% anual”.

“Los políticos roban con el impuesto inflacionario”.

“El cepo es la típica medida de la casta política, cercenamiento a libertad, si gano dinero honestamente me lo gasto en lo que me da la gana, quién es un político para decir qué puedo comprar y qué no”.

“Si dicen: ‘Ahora tendremos un BCRA que no emitirá más’, hipócritas, por qué no lo cierran entonces, por qué no frenan la maquinita, rómpanla así no la usan más, está el riesgo que la vuelvan a usar”.

“Es una estupidez decir que dolarizar conduce a una hiperinflación, una de las estupideces más grandes que escuché, escuché muchas, pero esa no estaba dentro del plano de las imaginables”.

“El Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza”.

“La dolarización se va a hacer a precio de mercado, hoy sería a $730″.