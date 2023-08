Sergio Massa, Ministro de Economía, se reunirá con el FMI en Estados Unidos

Sergio Massa, quien ostenta el cargo de Ministro de Economía y también es candidato por Unión por la Patria, tiene programado un viaje a Estados Unidos la próxima semana con el fin de sostener reuniones cruciales con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante los días martes y miércoles de la semana entrante, el ministro llevará a cabo encuentros en la ciudad de Washington, donde se espera que finalicen las negociaciones en torno a los desembolsos que ascenderán a alrededor de USD 10.000 millones en los meses venideros, de acuerdo con lo confirmado por el organismo internacional en días recientes.

Si bien aún no se ha hecho pública la cifra precisa que recibirá Argentina, el Gobierno mantiene la esperanza de alcanzar una suma de al menos u$s 10.750 millones. Esta cantidad es ligeramente superior a los u$s 10.000 millones que habían sido inicialmente contemplados.

La visita de Sergio Massa a Estados Unidos y sus reuniones con el FMI son eventos de gran relevancia para el país, ya que la relación con dicho organismo y las decisiones tomadas en estas conversaciones tendrán un impacto significativo en la economía argentina en los próximos meses.