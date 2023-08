Anamá Ferreira cruzó a Lali Espósito por su postura ante el triunfo de Javier Mile

Tras las Elecciones PASO 2023, Lali Espósito fue noticia, ya que dejó un mensaje en su cuenta de Twitter que generó la molestia de miles de personas. "Que peligroso. Que triste", escribió la cantante, luego de que Javier Milei se impusiera con el 30,04% de los votos, seguido muy cerca por Patricia Bullrich -quien ganó la interna de Juntos por el Cambio-, con el 28,27%.

Este mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y se desató un enorme revuelo. Muchas personas le respondieron, entre ellas, Anamá Ferreira, quien le dedicó un contundente mensaje a la actriz.

Anamá Ferreira le dedicó un mensaje a Lali Espósito:



“Amo a Lali. Dicho esto va: Peligroso es salir a trabajar y no saber si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso Lali es no tener cloaca”, señaló la exmodelo brasileña en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, Ferreira siguió enumerando algunos de los problemas sociales y económicos que ella registra en el país: “Peligroso Lali es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es los mismos políticos sean candidatos y digan que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 o 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonado la Argentina. Esto es mucho más es peligroso”.