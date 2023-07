Inter Miami vs. Atlanta United, por la Leagues Cup 2023: formaciones, cómo ver en vivo y horario

Inter Miami jugará este martes 25 de julio ante Atlanta United, por la segunda jornada de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023. Con Lionel Messi de titular, tras su espectacular golazo de tiro libre en el triunfo 2-1 sobre Cruz Azul, los conducidos por Gerardo Martino buscarán volver a ganar en el DRV PNK Stadium y cerrar su pase a la próxima ronda del certamen compuesto por equipos de la Liga MX y la MLS.

Una nueva victoria le otorgará a Las Garzas, automáticamente, la clasificación a los 16avos de final. Incluso, un empate les aseguraría en los primeros dos lugares, pase lo que pase en la posterior tanda de penales, que otorga otra unidad, de acuerdo al formato del torneo. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Inter Miami y Atlanta United al duelo de la Leagues Cup 2023

Frente a la Máquina Cementera, Inter Miami no dió una buena imagen, sobre todo, en la primera parte, más allá de irse al descanso con una ventaja por 1-0. Si bien sufrió la igualdad en el complemento, Messi frotó la lámpara en el cierre para abrochar un valioso 2 a 1. A su vez, vale mencionar que acumula diez cotejos consecutivos sin poder vencer en la MLS, con 21 unidades en el mismo número de duelos, siendo el 28° de 29 franquicias en la tabla y estando a 33 puntos del primer lugar.

Atlanta United, por su parte, hará su debut en la edición 2023 de la Leagues Cup. En la MLS acumula dos caídas en fila, en la que se ubica séptimo en la Conferencia Este. En su último encuentro cayó 2-1 con Orlando City.

La probable formación de Inter Miami vs. Atlanta United, por la Leagues Cup 2023

Drake Callender; Noah Allen, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, DeAndre Yedlin; Robert Taylor; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi; Robbie Robinson y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

El posible once de Atlanta United vs. Inter Miami, por la Leagues Cup 2023

Brad Guzan; Ronald Hernández, Luis Abram, Juan José Purata; Santiago Sosa, Brooks Lennon, Amar Sejdic, Thiago Almada, Caleb Wiley, Machop Chol; y Miguel Berry. DT: Gonzalo Pineda.

Inter Miami vs. Atlanta United, por la Leagues Cup 2023: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 20.30

TV: Apple TV

Estadio: DRV PNK Stadium

Fixture del Inter Miami: los 5 partidos que se le vienen

Inter Miami vs. Atlanta United | Fecha 2 Leagues Cup | Día y hora: 25 de julio a las 21

Inter Miami vs. Charlotte FC | Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30

Cincinnati vs. Inter Miami | Semifinales US Open Cup | Día y hora: 23 de agosto a las 20

New York Red Bull vs. Inter Miami | Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30

Inter Miami vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30