Martín Fierro 2023: Benjamín Vicuña, el guiño a Pampita y la reacción viral

Los premios Martín Fierro 2023 dejaron mucha tela para cortar. Entre las perlitas y los momentos memorables, hubo uno en particular que dio que hablar largo y tendido en redes: las palabras de Benjamín Vicuña a Pampita, y las reacciones de ella y su marido Roberto García Moritán.

Después, Benjamín ganó el Martín Fierro como Mejor Actor protagónico de ficción por su interpretación en “El primero de nosotros”, y se impuso a Luciano Castro, Damián De Santo y Luis Machín. Cuando Santiago del Moro anunció su nombre, el actor se abrazó con Bautista y sus compañeros de programa, y subió al escenario.



Durante el discurso de agradecimiento, tuvo lugar la escena que fue tendencia. Vicuña comenzó agradeciendo a APTRA y al público, y después hizo un reconocimiento al pueblo argentino, dado que la ceremonia tuvo lugar el 9 de julio. “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor…”, dijo e hizo una pausa, como reconociendo un furcio. Inmediatamente, se rió y siguió: “Me dio tantas cosas”.

En ese momento, las cámaras de Telefé, el canal encargado de emitir la ceremonia, se posaron sobre Pampita, quien sonrió ante la secuencia. A su lado, Roberto García Moritán, también conocido como “el marido de Pampita”, se mostró serio. Todo el salón pareció comprender la situación, el error de Vicuña y la incomodidad de haber ninguneado sin querer su vínculo posterior con la China Suárez, que comenzó como una infidelidad cuando él todavía estaba en pareja con Pampita.