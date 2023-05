Gimnasia se quedó con la victoria ante Independiente Santa Fe en el Bosque, en un encuentro que tuvo polémicas y expulsiones. Además, tras el encuentro, Hugo Rodallega denunció haber sido víctima de racismo.

La denuncia de un jugador de Independiente Santa Fe: "Me llamaron mono y negro"

"No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero y una tristeza que vengamos acá, no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende pero el tema del racismo ya cansa. Me llamaron mono y negro, es una falta de respeto y tristeza", declaró el delantero del conjunto colombiano.

En tanto, sobre la discusión que terminó con cuatro tarjetas rojas al final del primer tiempo, sostuvo: "Nos pasó a todos cuando fue el problema, son cosas que pasan dentro de la cancha, nosotros podemos discutir, pelear y puede haber expulsados, pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza a mí me da tristeza".

Y finalizó: "A mí no me duele que hayamos perdido porque se puede perder a último minuto, nosotros en Bogotá lo ganamos así y ellos se van con la fortuna. Me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno porque nosotros los tratamos bien, los respetamos y ellos hoy no a nosotros".

Manotazos, enojo y cuatro expulsados en el Bosque

El encuentro entre Gimnasia e Independiente Santa Fe tuvo desde el comienzo varias faltas y enfrentamientos entre los jugadores y a pocos minutos del final del primer tiempo, terminó con manotazos y cuatro tarjetas rojas.

Todo tuvo su inicio cuando, a los 41' 1T, Bautista Barros Schelotto quiso levantar del suelo a José Enamorado para no perder tiempo. El colombiano se enojó y fue allí que un grupo de jugadores de ambos equipos se agruparon y se pudieron ver empujones de ambos lados.

Tras esta situación, el árbitro Ángel Arteaga Cabriales no dudó en comenzar a expulsar a los implicados. El primero fue Wilson David Morelo y luego lo siguieron el entrenador del Lobo, Sebastián Romero, Felipe Sánchez y el DT de Santa Fe, Gerardo Alberto Bedoya.