"Si me dejan ustedes, voy a poder descansar", arrancó incómodo Juan Martín Rago, vestido con la misma ropa que había usado en su nota con Ulises Jaitt.

Luego, pidió ayuda para tomar un taxi y así poder eludir a la prensa: "Me siento un poquito asedido, porque vine a descansar y no me esperaba encontrarme con ustedes".

"Tranquilo no puedo estar si me siguen preguntando. Ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar un poco", inistió.

Como había respondido con amabilidad a una curiosa, Jey Mammon negó que lo hayan repudiado en el avión, o que lo hagan en España: "Los argentinos me tratan bárbaro. Ustedes son periodistas. Les deseo lo mejor, les agradezco".

"No vine a vivir, me vine a pasar unos días, a relajar un poco, chicos. Sino, es como que me escapé del país. O sea, me vine a relajar. Si me dejan, me relajo. Sino me dejan, va a ser difícil", continuó.

"Qué pesadilla", cerró ofuscado Jey Mammon ante la insistencia de los periodistas.