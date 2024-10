"Me doy todos los permisos": la curiosa frase de Pampita tras la confirmación de su noviazgo con Martín Pepa.

Carolina “Pampita” Ardohain ha captado la atención del público al ser vinculada románticamente con el polista Martín Pepa, tan solo un mes después de su separación de Roberto García Moritán. A pesar de que la modelo había desmentido inicialmente la existencia de una nueva relación, la periodista Yanina Latorre ha afirmado que una fuente cercana confirmó que ambos ya son novios y que están planeando una vida juntos.

En una entrevista con un notero del programa "LAM", conducido por Ángel de Brito, Pampita fue interrogada sobre cómo ha estado manejando su vida mediática tras estar relacionada con Pepa. La modelo se mostró reflexiva y segura, comentando: "Estoy acostumbrada. Sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada". Su respuesta incluyó una revelación de su filosofía actual: "Me doy todos los permisos", afirmando que planea disfrutar de la vida, salir a comer, al cine, y bailar con amigos.

Cuando se le preguntó por qué no negaba su vínculo con el polista, Pampita respondió: “Para que se acostumbren y no tener que estar dando explicaciones”. En sus declaraciones, la modelo destacó su deseo de centrarse en lo positivo: “Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia y en mi trabajo”.

Asimismo, Pampita intentó desvincularse de los dramas televisivos, indicando que su prioridad es disfrutar de las cosas buenas que la vida le ofrece. "No me va tampoco a importar lo que diga la gente, porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”, concluyó, reafirmando su independencia emocional.

Respecto a su exesposo, García Moritán, Pampita ha mantenido el silencio, rechazando comentar sobre él, y subrayando que su principal preocupación son sus hijos. “No voy a hablar de eso”, expresó, enfatizando la necesidad de mantener el bienestar de los chicos como su prioridad.