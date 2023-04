El fuerte mensaje de Silvina Luna: “Me preguntan qué me pasó, ¡me pasó la vida!”

El mensaje se repite una y otra vez: “No hay que opinar de los cuerpos ajenos”. Sin embargo, escondidos detrás de sus redes sociales, muchos usuarios parecen no terminar de entender el concepto. Y, una vez, más salieron a criticar a Silvina Luna por su aspecto, luego de que ella publicara en su Instagram un reel en el que mostraba el paso a paso de su make up.

Así las cosas, la actriz decidió compartir un video a cara lavada en el que dio un fuerte mensaje dirigido, especialmente, a los haters. Con él intentó generar consciencia de lo peligroso que puede ser un comentario desafortunado para una persona que se encuentra en un estado vulnerable. Y recordó su propio caso, ya que intentando alcanzar un ideal de belleza imposible terminó recurriendo al doctor Anibal Lotocki para una cirugía de glúteos cuyas consecuencias aún hoy sigue pagando.



“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos...Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel, en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles de verdad. Y yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar. Como también con otro mensaje hermoso les pueden elevar y ayudar un montón”, comenzó diciendo Silvina.

Y siguió: “Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20, no sé. Y me pasó la vida”.

En relación a su caso, por el cual tuvo problemas en los riñones y debe someterse a diálisis periódicamente, Silvina hizo una reflexión sobre su enseñanza. “Buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias. De pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda o si estás más gorda o más flaco. O sea, no se opina de los cuerpos. No se opina del cuerpo de otro ni de la cara de otro ni de la ropa del otro”, señaló.

Finalmente, Silvina concluyó: “A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor, como la ira, la envidia o la bronca? Entonces, siento compasión por esa gente. Y ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio y de evolución, como para que puedan ver las cosas de otra manera”.

Hace un mes y medio, luego de que trascendiera que estaba en lista de espera para un trasplante de riñón, la actriz hizo una publicación en sus historias. “Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, escribió.

Y continuó: “Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”.