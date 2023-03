Se realizó la primera apertura de los buzones de la vida

“Esta es la primera apertura que se realiza. Hace un poco más de un mes desde la comuna local, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, se decidió colocar en principio dos buzones de la vida. Uno está colocado afuera del juzgado, el otro está colocado en el centro cultural. Son dos lugares que la gente frecuenta o que transita regularmente y donde se garantiza la privacidad de las personas que quieran realizar una denuncia que esté vinculada con todo lo que tiene que ver con venta de drogas y con trata de personas. Se le llama denuncia, la gente tiene cree que tiene que tener algún requisito formal. En realidad, lo que se habilita a través de los buzones es que la gente pueda dar toda la información que tiene o que sabe o lo que conoce respecto a la venta de drogas en la localidad o vinculado con la trata de personas en la localidad o en la zona. Esa información se vuelca del modo que desea la persona, ya sea en un sobre, en un papel plegado, manuscrito, en computadora, es decir, no requiere ningún tipo de formalidad” comentó la jueza.

“Una vez por mes se va a proceder a la apertura, qué es lo que se hizo ayer. Los buzones de la vida tienen doble llave. Una de las llaves está en poder de la comuna y otra en poder del juzgado, o sea que ninguna de las dos instituciones podría acceder de modo anticipado a la información que hay en el buzón. Y cuando se realiza la apertura del buzón se realizan en presencia de otras autoridades, de otras personas. Se sacaron los sobres o papeles plegados que había y colocándose en otro sobre que después fue cerrado rubricado y sellado por todos los presentes. Nadie de los presentes tuvo acceso a esta información, es decir, nosotros no sabemos lo que dicen los papeles, solamente dejamos constancia en el acta de que por ejemplo en el caso del buzón ubicado en el juzgado había cinco denuncias o datos con información porque no sabemos que lo que contiene porque no los leemos. Eso es lo que también garantiza la privacidad y que nadie de los presentes sepa qué fue lo que denunciaron directamente a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto. Los únicos que tienen acceso a la información volcada en esa o recabada a través de este mecanismo es el fiscal federal del Tribunal de Venado Tuerto. A partir de ahí ya actúa el Juzgado Federal con las medidas que considere correspondan y que van a surgir en realidad de las investigaciones que se lleven adelante” detalló Trepat.

“Es una posibilidad que tiene la gente, de forma anónima, de denunciar situaciones que ponen en riesgo a lo mejor a sus hijos, a sus seres queridos, con la venta de drogas y demás, pero es mecanismo muy útil de hecho. Que en la primera apertura se encontraran 26 denuncias un dato sorprendentemente. Tiene que ver, evidentemente, con la necesidad de la gente de poner en conocimiento de la autoridad, de modo anónimo, cosas que ya ven que están pasando y que por ahí no se animan a denunciar por miedo, por temor a que le suceda algo a sus queridos. Yo creo que a veces, en muchas de las situaciones, la posibilidad de una denuncia, anónima, es posibilidad que la gente tiene de pedir ayuda frente a algo que le excede, que no sabe cómo manejar” finalizó Trepat.

Escucha el audio aquí: