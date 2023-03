Vecinos iniciaron este jueves a la noche una protesta con piquete en la autopista Rosario- Córdoba, a la altura de Wilde, en reclamo por la falta de luz.

La manifestación generaba una complicación en el tránsito en un momento de alta circulación vehicular por el fin de semana largo, por el feriado del Día de la Memoria de este viernes 24 de marzo.

Según constató el equipo periodístico del programa Telenoche Rosario (El Tres) por la protesta había una reducción en la circulación, sobre todo en la mano hacia Córdoba.

Muchos conductores esperaban varios minutos para pasar por un reducido espacio y otros tomaban caminos alternativos con riesgos. Un patrullero policial ordenaba el tránsito.

El grupo de personas que encabezaba la protesta expresó que llevaban dos días sin luz y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no enviaba personal para reparar las conexiones.

“No tenemos horario para levantar el piquete porque la EPE nos informa que no tiene una cuadrilla para enviar hasta mañana. Llevamos dos días sin luz y no nos vamos a ir hasta que no tengamos una respuesta”, dijo una de las vecinas en la manifestación.