La cantante pop Nani abrió el primer día del Festival bajo un sol abrasador, en el escenario Flow. Los siguió en el escenario Samsung el dúo Plastilina, integrado por Paloma Sirvén y Tomás Wicz, con su pop fusionado con ritmos latinos y electrónicos. Tuvieron como invitada a Clara Cava en "Puedo con esto (Fuera de foco) y otros estrenos. Cerraron con Cosmica. El cantautor alternativo Guillermo Beresñak fue el encargado de dar arranque al escenario Alternativo.



Llegó el turno de An Espil, cantante de Nafta (entre otros proyectos), en plan solista, pero con el groove de siempre (de la mano de una gran banda, "gente muy estudiosa", según la artista).

El viaje funk tuvo in Interludio reggae, con la versión de "Paisaje" (tema popularizado por Gilda) a tres voces. Así Espil demostró que es una de las voces (y carismas) más interesantes en la renovación musical actual.



Más allá del mar

La cosa se puso internacinal con la participación de The Change, joven artista electrolatina de República Dominicana, acompañada por un DJ/productor y un guitarrista. Peso a algunos problemas técnicos (vinculados a las pistas de feats, como en "24/7"), la solista, de cierto parecido a Aubrey Plaza (la estrella de "The White Lotus") pudo demostrar lo suyo, en canciones como "Santo Domingo" o "Imperio". Se manifestó asombrada por el clima argentino, y recordó que creció viendo tiras como "Chiquititas", "Rebelde Way" o "Rincón de luz".

Los ascendentes Silvestre y la Naranja, encabezados por el fachero Justo Fernández Madero, presentaron su ecléctica propuesta, centrada en la canción; esta vez en formación ampliada con vientos (trompeta y trombón, de lúcidosaolos en el final). Mientras tanto, la cantautora Paz Carrara reunió público propio en el Alternativo, con Santi Celli como invitado en un par de canciones (empezando por "Aunque nunca te lo diga", su primera colaboración).

Suki Waterhouse afirmó que había soñado "durante todo el año pasado" con su debut argentino. La simpática modelo, actriz y cantante británica (pareja de Robert Pattinson) salió con su voz profunda y sugerente; y su estilizada figura, con una microcamisa con corbata que revelaba el corpiño (tambien revelador), al frente de una banda eléctrica, con un sonido bien directo.



A bailar

Dante Spinetta ganó el escenario vestido de violeta, con la nutrida banda en composé (todos de rosa) y la guitarra PRS verde que usa desde la última rtapa kuryakera: faceta instrumental que viene desarrollando en los últimos años en "Tango y "La movie"



"¿Están listos para funkear un ratito? Qué lindo día", comentó, ya una hora más habitable de la tarde, antes de "El lado oscuro del corazón".



"Hoy es un día especial porque va a debutar mi hija, Pía Spinetta". La pequeña se sumo para"Olvidalo" (vestida de blanco). "Acuérdense de ella, la reina de la familia", dijo el emocionado padre, que luego pasó por "Soltar", "Rebelión", "Deja Boo" y "Sudaka".

En el mismo horario, quienes buscaban algo más relajado recalaron en el show del español Guitarricadelafuente, una propuesta acústica, cancionera y mínimalista (guitarras y teclados), terminando por cuestiones técnicas tocando aun más acotado. "Hagamos de cuenta que es un lugar más pequeño".



Para ese entonces dedde el escenario principal Dante respondía con "Coolo", hit de IKV. "Funk Warrior" pasó con un segmento instrumental con destacados solos, cerrando Dante en la pasarela con la Fender Stratocaster dorada. El final fue con "Mostro".



Lo que que viene

Para este viernes se esperan las actuaciones de Chano, Marilina Bertoldi, Tove Lo, Drake, Rosalía y el DJ Armin Van Buuren, entre otros artistas.