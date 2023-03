En comunicación con Marita Montero para FM Sonic estuvo el delegado seccional de AMSAFE Rosario, Gustavo Teres, para hablar sobre el nuevo sistema de no repitencia que se implementará en 145 escuelas secundarias.

“Lo primero que hay que hacer es contextualizar y analizar una situación de la escuela que secundaria está claro. Yo creo que está claro que la escuela secundaria tal cual como venía tenía cambiar. ¿Pero en los términos que plantea el gobierno? No” aseguró Teres.

“Pareciera que esta más orientado a que los números le cierren. Lo que tenemos que mejorar es la formación y lograr que nuestros alumnos se apropien. Hay que trabajar en formación docente, hay que reformar las currículas, que cosas de lo metodológico hay que mejorar, que dinámica de cursado. Hay que ver que a lo mejor hay materias que se pueden juntar o pueden dialogar entre ellas y no ser disciplinas rígidas. Pero acá estamos por detrás, así que yo tengo una serie de elementos para analizar, pero acá empezamos por detrás. Poner toda la responsabilidad en los docentes. También para mí hay un desprendimiento del Estado y es un atajo hay algunos números preocupantes. Casi el 60 % de los chicos que están terminando la escuela primaria les cuesta comprender un texto simple. Hay que ver como involucrarnos toda la comunidad educativa para ver de mejorar esto” agregó Teres

“Realmente el Ministerio de Educación de esta provincia sigue siendo autoritario arbitrario inconsulto antidemocrático. No queremos que vaya esto nos permita mejorar el desempeño de nuestros alumnos de una manera real, ni tampoco mejores las condiciones de trabajo de los docentes” aseguró Teres.

Consultado sobre la posición que tomaran desde el gremio respondió que “Nosotros hemos cuestionado y vamos a seguir cuestionando esta reforma. Escuelas que se pusieron de voluntarias, que por su posición crítica después las sacaron, fíjate como es. La segunda esto que decís de los chicos, que no estén en la calle. Lo que necesitamos es un Estado que se haga cargo, que este mas presente. Promover una dinámica facilista porque el Estado no pone recursos, no tiene sentido. No nos lleva a buen puerto. No estamos consolidando, no es que estamos recuperando un chico de la calle con esto. En todo caso estamos viendo la posibilidad de tener algún tipo de vínculo menos fragilizado, pero que puede promover la lógica especulativa de, sin ir a la escuela, aprobás”

“Seguramente va a empezar a regir ahora, pero es un debate ya en la forma de promoción. Es una tarea muy compleja porque han juntado trayectos, materias que no tienen mucho que ver pero que si los chicos aprueban parte de ese trayecto ya no repiten. Quieren sintetizar, te doy un ejemplo, Ciencias Naturales y Educación Física. Después les tener que poner una nota común en ese trayecto. A lo mejor un chico que es un diez en Ciencias Naturales pero un cuatro en Educación Física. ¿Eso que significa? ¿Qué es un 7 para ese trayecto? La verdad es que no. Estoy poniendo notas engañosas que no me ayudan a reconocer que está pasando” concluyó Teres.