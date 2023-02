Renunció el ministro de Seguridad de Santa Fe Rubén Rimoldi

Durante la última semana dos hechos consecutivos conmocionaron Rosario: un hombre fue encontrado acribillado frente a la cancha de Newell's y balearon el centro de salud “Santa Teresita”. En ambos casos, hallaron amenazas que se atribuyen a bandas dedicadas al narcotráfico. Sin soluciones a la problemática, este miércoles presentó su renuncia el ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi.

La decisión fue tomada tras una reunión que mantuvo Rimoldi con el gobernador Omar Perotti y Marcos Corach, ministro de Gestión Pública de Santa Fe. Su reemplazante será Claudio Brilloni, un comandante retirado de la Gendarmería, que desde el 2021 forma parte de la gestión provincial.

Brilloni será el cuarto ministro de Seguridad desde que asumió Omar Perotti. Antes de Rubén Rimoldi, que ocupaba el cargo desde agosto del 2022, estuvieron Jorge Lagna y Marcelo Sain. Además, la provincia de Santa Fe modificó diez veces su jefe de Policía.

La renuncia ocurre, además, en el medio de un conflicto interno de la banda dedicada al narcotráfico conocida como Los Monos, que sería uno de los principales motivos que desencadenó la violencia. En los últimos atentados, los victimarios escogieron civiles al azar para cometer el crimen y dejarles mensajes (escritos, en ocasiones) a su rivales dentro de la banda.

En lo que va del año, se registraron 32 homicidios en Rosario: 24 en enero y 8 en los primeros días de febrero. Se investiga que de esa cantidad 20 fueron cometidos por sicarios. También se contabilizaron cuatro atentados con bombas molotov y con disparos en siete días a comisarías de la ciudad.

En apariciones en los medios y en sus redes sociales, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, pidió acompañamiento de autoridades provinciales y nacionales para dar respuesta a los vecinos de la ciudad. "Rosario debería tener 5000 policías capacitados y con un plan de trabajo. ¿Están? No están. ¿Existe un plano? No existe", publicó en su cuenta de Twitter y agregó: "Nada alcanza si los que tienen las armas no nos defienden".