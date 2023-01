Cómo fueron los primeros días de Dani Alves en prisión

Tras conocerse su detención por violar a una mujer de 23 años en los baños de la disco Sutton de Barcelona, España, Dani Alves pasó su primera noche en la cárcel de Brians 1, ubicada en Sant Esteve, despojado de todas sus pertenencias personales. Este lunes lo trasladaron a Brians 2, en la misma localidad catalana.

Tal como informó el sitio La Vanguardia de España, el jugador de 39 años no recibió ningún trato preferencial desde el inicio del procedimiento. Asimismo, aseguran que el exlateral del Barcelona se mostró muy golpeado anímicamente en su celda personal, apenas intercambió palabras con los policías y tan solo comió algo de fruta, descartando por completo la cena.

Según anexaron a la información, el futbolista podría pasar varios días privado de su libertad, incluso meses. En ese marco, se supo que la jueza de instrucción número 15 de Barcelona, Concepción Cantón, indicó que Alves posee un alto riesgo de fuga por su capacidad económica y por la ausencia de un tratado de extradición con Brasil.

Negó todo

El futbolista negó haber efectuado el acto, aunque los testigos y las cámaras del lugar dicen todo lo contrario. Además, la mujer se negó a ejercer su derecho ser indemnizada por el jugador porque su único objetivo es que se haga justicia.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias", escribió en sus redes sociales, Joana Sanz, esposa del futbolista.

La desvinculación de Pumas



Los Pumas de México anunciaron la desvinculación de Dani Alves este viernes luego del hecho. "El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador a partir de este día", informó Leopoldo Silva, presidente de los Pumas, en conferencia de prensa.