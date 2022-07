Marisabel Pelossi, Integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Santa Fe, explicó que “la situación está muy complicada, cada vez más. Los cupos lamentablemente no alcanzan. La estaciones de la provincia, como en todo el país, están varios das o varias horas sin provisión de combustibles”.

La referente detalló que desde el ultimo aumento en junio ingresó mas diésel de tipo 3 a un precio más caro pero “el diésel común que es el que todo el mundo busca, no solo que no hay sino que en varias estaciones de servicio se está dejando de vender” y agrega que esta decisión de las petroleras apunta principalmente a priorizar el abastecimiento a las estaciones de ruta porque no alcanza el producto.

Según Pelossi, desde las petroleras comentan que están intentando mantener los volúmenes de abastecimiento del 2019, pero que están teniendo muchos problemas para cumplirlo. Por otro lado, los transportistas están teniendo la dificultad de no conseguir y lo poco que consiguen se los venden a precios mucho más alto.