Cameron Díaz reveló su pasado oscuro antes de ser actriz: “Fui una mula”

Díaz habría contado la historia de cuando, a principios de los noventa y siendo una joven que se iniciaba como modelo de catálogo, se mudó a París para seguir su carrera. En Estados Unidos había ganado dinero en ese mundo, pero aunque tenía grandes expectativas en París, no pudo trabajar ni un día: “Estuve allí un año completo y no trabajé ni un segundo. No pude reservar un trabajo para salvar mi vida”, afirmó.

Además, recordó cuando la asignación de modelo implicó que le dieran una maleta cerrada con llave que tenía sus “disfraces dentro”.

Fue solo cuando estaba en el aeropuerto de Marruecos y le pidieron que la abriera que comenzó a pensar: “¿Qué diablos hay en esa maleta? Soy como esta chica rubia de ojos azules en Marruecos, son los años noventa, estoy usando jeans rotos y botas de plataforma y mi cabello suelto. Esto es realmente inseguro“.