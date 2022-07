Denunciaron por violencia doméstica a Ricky Martin

Luego de que Amber Heard rompiera el silencio por primera vez tras la finalización del juicio contra su ex pareja, la artista volvió a apuntar contra Johnny Depp. En esta ocasión, la actriz aseveró que “mantendrá hasta la muerte” su versión sobre lo sucedido.

"The Final Cut", del realizador francés Michel Hazanavicius con Berenice Bejo, es una divertida comedia a propósito del rodaje de un filme acerca de zombies que indaga con afecto el amateurismo y la pasión del cine de bajo costo.

A pesar de que Lionel Messi ya no esté más en el Barcelona, los años defendiendo la camiseta blaugrana hicieron que tenga una gran relación de amistad con Gerard Piqué. Sin embargo, las cosas entre la cantante y la pareja del rosarino nunca fue la mejor, debido a la relación que tenía Antonela con la ex del español. No obstante, tras la ruptura del defensor con Shakira, Roccuzzo tuvo un sentimental gesto con la colombiana.