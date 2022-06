La entrevista completa se podrá ver recién este viernes, pero ya se filtraron algunas declaraciones de Heard. A través del nuevo adelanto, la protagonista de Aquaman insistió en su acusación contra Depp por abusos físicos y psicológicos contra ella.

“Hasta el día de mi muerte mantendré cada palabra de mi testimonio. Sus abogados sin duda hicieron un mejor trabajo al distraer al jurado de los problemas reales. Algunos segundos de esos clips que mostraron no son representativos de las dos o tres horas de todo”, aclaró Amber.

Por último, Heard confirmó: “Cuando tu vida está en riesgo, no solo asumirás la culpa por cosas por las que no deberías asumir la culpa. Pero cuando estás en una dinámica abusiva, psicológica, emocional y físicamente, no tienes los recursos que, digamos, tú o yo tenemos, con el lujo de decir esto es en blanco y negro”.